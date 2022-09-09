С 1 октября возобновится прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом

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С 1 октября молдавская авиакомпания Air Moldova возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом. Перевозчик заявил, что принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями.

Также многие пассажиры требуют использовать билеты, купленные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

«Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медпомощи», - говорится в сообщении компании.

Напомним, на днях бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что следует придерживаться политики диалога с Россией и не закрываться от нее.