Экс-президент Молдавии заявил, что страна должна сохранять диалог с Россией

Игорь Додон указал на соседей - Венгрию и Сербию, которые имеют возможность для общения с Россией и извлечения из этого пользы.

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Молдавии следует придерживаться политики диалога с Россией и не закрываться от нее. Необходимо оставлять открытой дверь для диалога.

Такое мнение высказал бывший президент страны Игорь Додон. С ним побеседовала съемочная группа телеканала N-4, которая смогла приехать к нему домой, несмотря на запреты районного суда Кишинева приходить Додону на интервью на телеканалы.

«Кишинев мог бы извлечь уроки в связи с ситуацией на Украине. Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия - член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет? А в это время Молдавия - член СНГ, нейтральная страна, поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?», - приводит слова интервью РИА Новости.

В конце июля экс-президенту Молдавии домашний арест был продлен на 30 суток. Сообщалось, что прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста и суд вынес вердикт о продлении его еще на 30 суток.