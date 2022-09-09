Эксперт назвал преимущества новой ядерной программы Северной Кореи

По его словам, теперь все вынуждены считаться с тем, что КНДР - это ядерное государство.

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Ядерное оружие является гарантом безопасности государства, поэтому западные страны не будут торопиться нападать на Северную Корею, которая приняла новый закон о развитии ядерной программы. Об этом «Звезде» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Северную Корею западные страны клянут, санкции объявляют, блокируют страну, но никто нападать не торопится. Обладание ядерным оружием - это достоинство государства, гарантии его безопасности. Теперь все вынуждены считаться с тем, что Северная Корея - это ядерное государство», - сказал он.

Эксперт также отметил, что мирных государств с атомными электростанциями достаточно много, а вот государств, у которых есть ядерное оружие, - всего девять. Среди них пять стран входят в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Кроме того, в список стран, у которых есть ядерное вооружение, входят Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

Сегодня было объявлено, что новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения на страну или ее лидера. В новом проекте прописаны порядок управления ядерным оружием страны, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых вооружение может быть применено.