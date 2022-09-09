Более 25 тысяч дней на престоле: какой была королева Елизавета II

Королева станет первым с середины XVIII века монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Похоронят вместе с мужем в мемориальной часовне ее отца - короля Георга VI.

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В Великобритании вступил в силу план «Лондонский мост» - протокол действий после кончины Елизаветы II разрабатывался с 60-х годов прошлого века. В случае кончины монарха ее личный секретарь передает премьер-министру по закрытой линии связи всего одну кодовую фразу: «Лондонский мост рухнул».

«Смерть королевы Елизаветы - это огромный шок для нации и всего мира. Елизавета - это скала, на которой была построена Великобритания. Наша страна является великой благодаря ей. Это день великой потери», - заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

На воротах Букингемского дворца табличка: «Королева ушла из жизни тихо в своем шотландском замке Балморал». Приспущены флаги в Британии, на Капитолийском холме в США, в Москве у здания посольства. Мировые лидеры шлют телеграммы с соболезнованиями - российский президент слова скорби передал новому королю, принцу Чарльзу, который уже принял имя Карла III и сделал свое первое официальное заявление в качестве монарха.

«Смерть моей любимой матери, королевы, - это момент величайшей печали для меня. Мы глубоко скорбим в связи с кончиной ее величества. Я знаю, что эта потеря будет глубоко ощущаться во всем королевстве и странах Содружества, а также бесчисленным множеством людей во всем мире», - сказал новый монарх Британии.

На Эйфелевой башне приглушили освещение, статую Христа в Рио и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке подсветили цветами британского флага. Мир просыпается, получает известия и реагирует. А в Лондоне жизнь остановилась: черные кэбы выстроились вдоль дороги, ведущей к дворцу.

«Мы, водители кэбов, так решили отдать дань уважения нашей королеве. Мы выросли вместе с ней, это как смерть твоей бабушки. Многие не знают, что принц Филипп водил такси по Лондону, так что у нас есть связь с королевской семьей», - поделился водитель Максвелл из Лондона.

Игроки футбольных клубов «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» начали матч с минуты молчания. Болельщики не сдерживали слез.

Пришли вести, что строчки гимна перепишут с «Боже, храни королеву» на «Боже, храни короля». Но в устах жителей пока только одна версия - та, к которой привыкли за 70 лет, больше полувека Елизавета II провела на престоле. Люди всю ночь несли цветы к Букингему - с таким наплывом едва справлялась полиция.

Откуда такая привязанность, понятно, ведь еще не надев корону, Елизавета начала менять вековые традиции в пользу своего народа. Тогдашний премьер-министр Уинстон Черчилль распорядился не пускать на коронацию прессу. Елизавета настояла на их присутствии: «Люди должны видеть меня!» И с этой фразой она шла по жизни до самого конца: любила праздники, проводила парады, читала письма поклонников, лично написала свой первый пост в соцсетях, открыла для всех двери Букингемского дворца.

«"Над Британской империей никогда не заходит солнце", - говорили в бытность ее колониального могущества. Именно Елизавета этим странам предоставила независимость. Ее портрет украшал банкноты 15 государств - от Австралии и острова Фиджи до Ямайки. Она показала миру, что такое настоящая любовь - 70 лет в браке с мужем Филиппом.

И этот брак не дал ни одной трещины, хотя ее тиара сломалась в день свадьбы. А платье невесты она приобрела за продовольственные купоны, полученные в годы Второй мировой. В 1945 году тогда еще принцесса Елизавета отбывала службу механиком-водителем грузовика в звании младшего командира. От армии осталась привязанность к машинам и быстрой езде, а также привычка всегда быть начеку: одним лишь движением сумочки она могла подать сигнал службе безопасности, чтобы поскорее покинуть мероприятие.

Придворные шутят: она могла спародировать любого политика! Если бы не корона - ушла бы в актрисы. Однажды она все-таки снялась в 6-минутном фильме. Ролик в преддверии Олимпийских игр - в главных ролях королева и Джеймс Бонд. Десантируются на стадион прямо с вертолета агента 007.

Она и правда была символом нерушимости Великобритании - такая свободная и при этом никогда не выходящая за рамки королевского образа жизни. Бастион стабильности в эпоху стремительных изменений пал - впереди 10 дней траура, из них выделят три дня на церемонию прощания. Королева станет первым с середины XVIII века монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Похоронят вместе с мужем в мемориальной часовне ее отца - короля Георга VI. Елизавета II провела на престоле 25 550 дней - абсолютный рекордсмен Виндзора.

Накануне стало известно, что Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября. Принц Чарльз оставался наследником в течение 70 лет.