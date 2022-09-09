Румынский тральщик получил пробоину от мины в Черном море

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С начала спецоперации России на Украине это уже третья морская мина, которая была уничтожена в зоне ответственности ВМС Румынии. Первая мина была обезврежена в конце марта в 70 километрах от берега напротив полигона Капу-Мидия, вторая - 31 июля примерно в трех с половиной километрах от берега напротив населенного пункта Эфорие.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие спасли жизнь подорвавшемуся в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ. Автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.