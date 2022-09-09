Румынский тральщик получил пробоину от мины в Черном море
Все 75 членов экипажа судна находятся в безопасности, корабль остался на плаву.
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В ходе операции по уничтожению морской мины в Черном море румынский минный тральщик «Лейтенант Димитрие Николеску» получил пробоину. Об этом сообщила пресс-служба штаба Военно-морских сил Румынии.
«После наступления темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий дрейфовавшая морская мина ударила в борт корабля», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Все 75 членов экипажа судна находятся в безопасности, корабль остался на плаву. По данным штаба ВМС, после взрыва мины экипаж корабля незамедлительно принялся закрывать пробоину.
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