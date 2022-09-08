Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту, которого ВСУ вывели на мины

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ.

Как уточняет Минобороны России, ЧП произошло 29 августа, с началом попыток контрнаступления противника на Николаево-Криворожском направлении. Сорби в сопровождении двух людей в форме украинских военных отправился на позиции ВСУ.

Когда автомобиль приблизился к району боевых действий, эти люди показали направление движения и покинули авто. Как уточняет Минобороны, они скрыли от репортера, что дорогу заминировали украинские военные. Машина продолжила движение, но подорвалась на мине. Водитель погиб на месте, Маттиа получил ранения. В российском военном ведомстве назвали произошедшее провокацией украинских спецслужб. Ее цель - дождаться гибели репортера и обвинить в этом Россию.

На помощь итальянцу поспешили российские военные. Несмотря на плотный огонь противника, они подобрались к горящей машине и помогли раненному. Как уточнил один из российских военнослужащих, журналиста они несли на себе перебежками через минное поле, а в это время ВСУ вели по ним огонь.

«Находясь на посту, услышали взрыв… Добравшись до машины, поняли, что перед нами иностранец, плохо говорящий по-русски. Поняли, что он военный журналист из Италии, из Милана, зовут его Маттиа. Оказали ему первую медицинскую помощь, так как он был со множественными осколочными ранениями. Вкололи ему промедол. После этого вытащили его из машины, положили на плащ-палатку и обратно выносили его через минное поле. Украинские военнослужащие вели по нам огонь, а мы перебежками несли его через минное поле, но операция прошла без потерь», - поделился Алексей.

Маттиа эвакуировали в безопасное место, оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Он получил осколочные ранения и сейчас лежит в реанимации. Ему оказывают медицинскую помощь.

«Прибыли на место, где произошел подрыв, начали эвакуировать гражданского, он был тяжело ранен, и не мог двигаться, передвигаться сам. Ввели промедол, чтобы уменьшить боль, и приступили к его эвакуации… Понесли его к себе на позиции, нужно было донести его до транспорта. И после этого мы заметили передвижения на позиции врага, кто-то оттуда убегал. То есть они его бросили», - рассказал военнослужащий ВС РФ Никита.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов