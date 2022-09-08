Армия Армия Армия

Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту, которого ВСУ вывели на мины

15:08 08.09.2022
Автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ.

Как уточняет Минобороны России, ЧП произошло 29 августа, с началом попыток контрнаступления противника на Николаево-Криворожском направлении. Сорби в сопровождении двух людей в форме украинских военных отправился на позиции ВСУ.

Когда автомобиль приблизился к району боевых действий, эти люди показали направление движения и покинули авто. Как уточняет Минобороны, они скрыли от репортера, что дорогу заминировали украинские военные. Машина продолжила движение, но подорвалась на мине. Водитель погиб на месте, Маттиа получил ранения. В российском военном ведомстве назвали произошедшее провокацией украинских спецслужб. Ее цель - дождаться гибели репортера и обвинить в этом Россию.

На помощь итальянцу поспешили российские военные. Несмотря на плотный огонь противника, они подобрались к горящей машине и помогли раненному. Как уточнил один из российских военнослужащих, журналиста они несли на себе перебежками через минное поле, а в это время ВСУ вели по ним огонь.

«Находясь на посту, услышали взрыв… Добравшись до машины, поняли, что перед нами иностранец, плохо говорящий по-русски. Поняли, что он военный журналист из Италии, из Милана, зовут его Маттиа. Оказали ему первую медицинскую помощь, так как он был со множественными осколочными ранениями. Вкололи ему промедол. После этого вытащили его из машины, положили на плащ-палатку и обратно выносили его через минное поле. Украинские военнослужащие вели по нам огонь, а мы перебежками несли его через минное поле, но операция прошла без потерь», - поделился Алексей.

Маттиа эвакуировали в безопасное место, оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Он получил осколочные ранения и сейчас лежит в реанимации. Ему оказывают медицинскую помощь.

«Прибыли на место, где произошел подрыв, начали эвакуировать гражданского, он был тяжело ранен, и не мог двигаться, передвигаться сам. Ввели промедол, чтобы уменьшить боль, и приступили к его эвакуации… Понесли его к себе на позиции, нужно было донести его до транспорта. И после этого мы заметили передвижения на позиции врага, кто-то оттуда убегал. То есть они его бросили», - рассказал военнослужащий ВС РФ Никита.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:08 Армия
Видео
Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту, которого ВСУ вывели на мины
14:54 В стране и мире
Принц Чарльз и принц Уильям едут к Елизавете II в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья
14:25 В стране и мире
Видео
Депутат ГД Макаров перебил главу Центробанка и иронично пожаловался на свое воспитание
13:21 В стране и мире
АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
12:52 В стране и мире
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.