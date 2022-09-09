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Глава МИД Австрии назвал ошибкой идею запрета въезда россиян в ЕС

Сергей Лебедев
10:52 09.09.2022
По словам Шалленберга, Россия остается частью истории и европейской культуры.
Глава МИД Австрии назвал ошибкой идею запрета въезда россиян в ЕС
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Нельзя перегибать палку в визовом вопросе в отношении россиян. Об этом глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном в пятницу.

Дипломат заявил, что не считает целесообразным запрещать въезд в Европу для всех россиян. Александер Шалленберг призвал различать простых людей от властей.

«Важно использовать чувство меры и не перегибать палку. Это было бы полной остановкой въезда для всех 144 миллионов россиян», - сказал дипломат.

Он добавил, что Россия остается частью истории и европейской культуры.

Напомним, на днях Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке облегченного визового режима может заработать с 12 сентября.

В частности, приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам РФ должны стать гуманитарные причины, в последнюю же очередь - туристические цели.

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