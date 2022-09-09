Глава МИД Австрии назвал ошибкой идею запрета въезда россиян в ЕС
Нельзя перегибать палку в визовом вопросе в отношении россиян. Об этом глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном в пятницу.
Дипломат заявил, что не считает целесообразным запрещать въезд в Европу для всех россиян. Александер Шалленберг призвал различать простых людей от властей.
«Важно использовать чувство меры и не перегибать палку. Это было бы полной остановкой въезда для всех 144 миллионов россиян», - сказал дипломат.
Он добавил, что Россия остается частью истории и европейской культуры.
Напомним, на днях Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке облегченного визового режима может заработать с 12 сентября.
В частности, приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам РФ должны стать гуманитарные причины, в последнюю же очередь - туристические цели.