Сотрудники ФСБ пресекли ввоз наркотиков гражданами Украины через границу с Латвией

В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, было обнаружено 57 килограммов наркотического средства мефедрон.

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Сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Убылинка» пресекли попытку ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что в тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, было обнаружено 57 килограммов наркотического средства мефедрон.

Иностранные граждане, которые предприняли попытку контрабанды, были задержаны. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

В конце прошлого месяца сотрудники Федеральной службы безопасности России установили, что студент военной кафедры одного из петербургских вузов предпринял попытку установить контакты с украинскими спецслужбами и оказать помощь государству, участвующему в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что молодой человек имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.