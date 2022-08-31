ФСБ в Петербурге предотвратила попытку студента установить контакты с СБУ

Студенту объявлено официальное предостережение, так как его действия создают условия для совершения преступления по статье «Государственная измена».

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России установили, что студент военной кафедры одного из петербургских вузов предпринял попытку установить контакты с украинскими спецслужбами и оказать помощь государству, участвующему в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что молодой человек имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий получены данные о связи указанного лица с представителем Службы безопасности Украины для последующего оказания финансовой и иной помощи добровольческому объединению "Батальйон Слобожанщина" Украины, участвующему в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Студенту объявлено официальное предостережение, так как его действия создают условия для совершения преступления по статье «Государственная измена».

Ранее ФСБ России задержала в Курске агента украинской разведки, собиравшего информацию об объектах Минобороны РФ. В компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.