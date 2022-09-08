Bloomberg: США отправили Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

Пентагон выделит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, globallookpress

Соединенные Штаты Америки передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на бюджетные документы, которые ранее не разглашались.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», - сказано в материале.

Как сообщает агентство, план пополнения американских запасов Excalibur впервые признает, что США снабжают боезапасами украинские вооруженные силы. Из изученных изданием документов следует, что Пентагон выделит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом сформулировал запрос в конгресс на экстренные нужды, а именно на предоставление нового транша Украине и стабилизацию цен на топливо в Америке. На помощь Киеву Вашингтон готов потратить астрономическую сумму в 11,7 миллиарда долларов.