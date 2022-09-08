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Bloomberg: США отправили Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

Максим Крюков
09:49 08.09.2022
Пентагон выделит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.
Bloomberg: США отправили Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, globallookpress
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Соединенные Штаты Америки передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на бюджетные документы, которые ранее не разглашались.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», - сказано в материале.

Как сообщает агентство, план пополнения американских запасов Excalibur впервые признает, что США снабжают боезапасами украинские вооруженные силы. Из изученных изданием документов следует, что Пентагон выделит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом сформулировал запрос в конгресс на экстренные нужды, а именно на предоставление нового транша Украине и стабилизацию цен на топливо в Америке. На помощь Киеву Вашингтон готов потратить астрономическую сумму в 11,7 миллиарда долларов.

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