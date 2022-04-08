Из долларов в юани: почему российский бизнес переводит средства в китайскую валюту

Юань - это чересчур стабильная валюта, которая фактически держится на одном уровне и даже продолжает укрепляться, обратил внимание экономист.

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Экономист Андрей Бунич объяснил, почему в РФ был зафиксирован резкий рост остатков на счетах юрлиц в юанях. Ранее появились данные, что в марте клиенты российских банков активно переводили в юани средства со счетов, а также открывали новые счета в китайской валюте.

«В данный момент расчеты в долларах и евро вообще невозможны. Если посмотрим, многие компании, имеющие дело с Китаем, фиксировали свои контракты все равно в долларах... Сейчас все они переводят в юани... Все, кто с Китаем работал и рассчитывался в долларах, начали одномоментно рассчитываться в юанях», - сказал он.

Также Бунич считает, что увеличение роста переводов в юани может быть связано с тем, что предприниматели решили защитить свои сбережения из-за ситуации с ослаблением доллара и евро.

«Есть предприниматели, которые стали покупать юань для страховки своих инвестиций, сбережений, потому что, раз есть какие-то проблемы с долларом и евро, некоторые могли начать покупать потихоньку юани», - добавил эксперт.

Юань - это чересчур стабильная валюта, которая фактически держится на одном уровне и даже продолжает укрепляться, обратил внимание экономист.

«Дальше я бы не сказал, что все привязано в России у нас к юаням. Я думаю, что и другие валюты будут использоваться активно. То есть индийская рупия, турецкая лира, валюты наших соседей, поскольку поставки будут идти через соседние страны постсоветского пространства», - предположил Бунич.

Ранее СМИ сообщили, что Китайская Народная Республика ожидает прибытия партий угля и нефти из России, приобретенных за юани.