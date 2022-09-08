«Мой сын - Хантер»: как в США прошла премьера фильма о Байдене-младшем

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В Лос-Анджелесе - большая политическая кино-премьера - в открытый показ вышел фильм о сыне действующего президента США Хантере Байдене. Картина вызвала ажиотаж. Всего за сутки ее посмотрели более четырех с половиной миллионов человек. Что не удивительно, ведь в основе, по словам создателей, - реальные и скандальные события из жизни Байдена-младшего.

Трейлер к фильму про Хантера Байдена сделан в лучших традициях Голливуда, а вот на премьере, которая состоялась этой ночью, наоборот: ни красной дорожки, ни дорогого игристого. Гости собрались в неприметном бизнес-центре. Угощались кукурузой и водой. А за день до этого активисты, некоторые причем преклонного возраста, скромно развернули баннеры с анонсом. Так создатели намекают - мы здесь не прибыли ради. Режиссер Роберт Дави в эфире Newsmax об сверхидеях кино.

«Фильм - не только о коррупции. Но и о зависимости, о человеческих страстях - это болезнь всего государства. И от нее, как вы видите, не защищен даже сын президента», - сказал режиссер фильма «Мой сын - Хантер» Роберт Дави.

Искусство или очередная политическая кампания? Бюджет для фильма в 2,5 миллиона долларов был собран за счет пожертвований. Исполнитель - некая консервативная медиа-империя Breitbart, сторонники республиканцев. Премьера на 7 сентября запланирована не случайно - ровно за два месяца до решающих судьбу демократов выборов в Парламент.

«Мой сын - Хантер» - название с двойным смыслом. «Хантер» в переводе с английского - охотник. В этом и весь лейтмотив: спецслужбы охотятся за президентским сыном, Байден-старший - за властью, а младший - за всеми возможными грехами: разврат, наркотики и нелегальные сделки с иностранцами.



Не забыли сценаристы и про украинский скандал вокруг Байдена-младшего. Годы его руководства в газодобывающей компании «Бурисма» показали более чем детально. Этому эпизоду журналисты Дэйли Мэйл посвятили чуть ли не полстатьи.

«Обсудив необходимость установления связей с правительством США через тогдашнего вице-президента Джо Байдена в разгар смены режима, Злочевский и его соратник обсуждают с Хантером его роль в совете директоров, в то время как все трое занимались сексом с проститутками», - пишет издание Daily Mail.

Диалоги, по словам создателей, взяты из реальной жизни: документов, расшифровок стенограмм, электронных писем или данных из того самого «ноутбука из ада». Съемки фильма проходили тайно, и далеко не в павильонах Лос-Анджелеса, а в Сербии - там, по словам создателей, дешевле, пейзажи напоминают Украину, есть стриптиз-бары и много красивых женщин. Вот и весь реквизит, чтобы отобразить быт сына американского президента. Сам он, кстати, картину пока никак не комментировал, а ее за сутки посмотрело уже более 4,5 миллиона потенциального американского электората.

Ранее младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ульяна Артамонова прокомментировала «Звезде» скандал вокруг утечки компрометирующих данных с ноутбука сына президента Джо Байдена. По словам эксперта, обнародование информации о похождениях Хантера Байдена отрицательно скажется на имидже его отца.