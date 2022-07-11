Эксперт объяснила, как громкий скандал с Хантером Байденом повлияет на его отца

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Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ульяна Артамонова прокомментировала «Звезде» скандал вокруг утечки компрометирующих данных с ноутбука сына президента Джо Байдена. По словам эксперта, обнародование информации о похождениях Хантера Байдена отрицательно скажется на имидже его отца.

«Но в какой степени это повлияет на политические процессы - это другой вопрос. То есть должно отразиться отрицательно. Но дадут ли отражению принять какую-либо реально ощутимую форму - это еще пока не ясно. В 2020 году всплывало очень много историй про Байденов. Тем не менее, это все достаточно быстро подавлялось в прессе, соцсетях», - объяснила Артамонова.

По ее словам, несколько лет назад удалось достаточно быстро нивелировать скандалы, связанные с самим Джа Байденом и его сыном. Несмотря на огромное количество компрометирующей информации, политику даже удалось выиграть президентские выборы.

Ранее сообщалось, что развлечения Хантера Байдена стали достоянием общественности из-за утечки с его ноутбука. Неизвестные создали специальной Telegram-канал и публиковали там компрометирующие фото, видео и личные переписки, впоследствии он был удален.

На некоторых кадрах видно, что мужчина бродит голышом по отелю с пистолетом, распивает спиртное, курит в душе, развлекается с женщинами, а также кладет на весы белый порошок.