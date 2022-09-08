«Все нормализуется»: как Россия наладила работу школ и детсадов в Мелитополе

Некоторые сторонники киевского режима все еще пытаются запугать преподавателей, чтобы саботировать учебный процесс. Но с каждым днем уверенность людей в завтрашнем дне растет.

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Наталья Богданова - учитель начальных классов и одновременно директор тринадцатой мелитопольской школы. За плечами - более сорока лет преподавательского стажа. После длительного перерыва вновь ведет занятия. Детей без заботы и внимания оставить нельзя - в этом она твердо уверена. Теперь урок Наталья ведет на русском языке, при необходимости свободно общается с детьми на украинском - это новое. Изменилась и программа. Вернее, теперь дети учатся как раньше, изучая ту культуру и историю, которую сегодня знает старшее поколение.

«Мы до сих пор смотрим, что ребенок прибегает и в лицо кричит "Слава Украине". Мы воспринимаем это адекватно, это нормально. Пройдет время, дети глубоко узнают историю, когда они осознают свои исторические корни, когда наступит историческая грамотность, все поменяется. Будут вместе все. Это великое объединение - то, что сейчас происходит», - поделилась директор школы №13 г. Мелитополь Наталья Богданова.

Обязательное использование украинского языка и запрет на русский со временем довели обучение до абсурда. Стихи русских поэтов в переводе потеряли слог и тонкость выражения. А точные науки с многообразием терминологии стали еще сложнее для русскоговорящих учеников, чем отпугнули интерес многих. Успеваемость заметно снизилась. Теперь же выражать мысли школьники могут на любом языке.

«Я рада, что появился русский язык, мы все общаемся на русском языке. И этот язык лучше воспринимается, чем украинский даже», - сказала ученица 8 класса школы №13 г. Мелитополь Лилия Саврацкая.

Некоторые сторонники киевского режима все еще пытаются запугать преподавателей, чтобы саботировать учебный процесс. Но с каждым днем уверенность людей в завтрашнем дне растет. Испугать тех, кто уже сделал осознанный выбор, оказывается совсем не просто. Александра Меркулова - преподаватель русского и литературы - одна из первых испытала на себе подобное давление.

«Я просто отключилась из всех групп, которые могли бы мне слать угрозы, отрезала от этого мира, потому что да, я знаю, действительно - есть проблема, кто остался на связи - тем прозванивают, пишут сообщения различные. Пугают уголовной ответственностью, лишением свободы. Все это вещи неприятные, поэтому я предпочитаю не читать. Не слышать и жить новой жизнью в новое время», - рассказала учитель украинского языка и литературы школы №13 г. Мелитополь Александра Меркулова.

Школы сегодня в полной мере обеспечены учебниками. У ребят есть полный комплект, его выдали еще до первого сентября. Есть остатки украинской литературы, которые будут изъяты. А российские учебники отправят в те школы, где в них нуждаются. Ну, а сама библиотека готова к тому, чтобы принять своих читателей. Есть здесь и украинская литература, и украинская классика. Например, Антон Чехов, Лев Толстой. Даже Пушкин есть, при чем на двух языках - на русском и украинском.

Часть книг библиотечного фонда передал шефствующий город Севастополь. Оттуда же школьникам передали школьные принадлежности и рюкзаки первоклашкам. Но самую значимую поддержку получили детские сады.

Один из детских садов в Мелитополе был открыт в 1970 году. С тех пор здесь не было никакого ремонта. Под ногами лежал асфальт, латка на латке. Теперь же тротуарная плитка, во всем корпусе поменяли окна. И это лишь первые шаги на пути к большим переменам.

Мелитопольский детский сад уже принял у себя больше сотни юных воспитанников. Работа воспитателей, игрушки и даже питание - все бесплатно. К слову, рацион питания детей будет разнообразнее и богаче, чем прежде.

«Все лето фрукты не выбывают. Сок, молочка. Мясо очень хорошее! Мясо, это вообще - я сколько лет работаю, но такого мяса не было», - отметила повар детского сада Ирина Шухарь.

Образование педагоги теперь тоже получают бесплатно: большинство воспитателей прежде и подумать не могли о том, чтобы пойти на повышение квалификации - учеба стоила непомерно дорого. Теперь же повысить категорию - и как следствие получить более высокие зарплаты - смогут все желающие. В ближайших планах - полностью обновить детские площадки, построить новые веранды, обновить полностью весь путь в садик. Зимой же работы начнутся внутри здания. Главное, как говорят здесь, чтобы не стреляли. Остальное - дело времени.

«Я вижу вот, сколько делает Россия, вообще сколько делает Россия для людей! (плачет) Если я вижу бомбежки, обстрелы, Россия нас защищает! Россия нас защищает. Благодаря воинам - если б они не сбивали эти ракеты, уже б многих районов в городе не было, понимаете? (плачет) Они нас защищают, поэтому я очень благодарна России и за помощь, и за защиту . И уверенность у меня есть. Я думаю все эти трудности временные, они пройдут, все нормализуется, и мы будем жить очень хорошо», - заявила методист детского сада Рита Чуксина.

Ранее «Звезда» рассказала, что изменилось в больнице Мелитополя после прихода врачей из России. Российские врачи приезжают в больницы Запорожской и Херсонской областей, чтобы восполнить критические пробелы в кадровом составе. В основном, это узкие специалисты, в помощи которых особенно нуждаются люди.