Специалисты любого профиля: что изменилось в больнице Мелитополя после прихода врачей из России

Российские врачи приезжают в больницы Запорожской и Херсонской областей, чтобы восполнить критические пробелы в кадровом составе. В основном, это узкие специалисты, в помощи которых особенно нуждаются люди.

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Ежедневно в Мелитопольскую областную больницу обращаются десятки людей с разными просьбами. Благо, врачи здесь есть практически любого профиля. Выше других ценятся хирурги. Врачи используют самые современные и малоинвазивные методы.

В день - по три-четыре операции, но к этому графику медики уже давно привыкли. Специалисты выездной медицинской бригады Минздрава России работают вместе со своими украинскими коллегами в Мелитопольской областной больнице.

«Поток пациентов достаточно большой. Не хватает врачебного персонала, безусловно. Поэтому наша помощь - она существенна весьма», - сказал доцент кафедры факультетской и госпитальной хирургии Кубанского государственного медицинского университета Сергей Бызлов.

Врачи из России приезжают в больницы Запорожской и Херсонской областей, чтобы восполнить критические пробелы в кадровом составе. В основном, это узкие специалисты, в помощи которых особенно нуждаются люди. В Мелитополе сегодня работают хирурги из Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в больнице появились свой уролог и пульмонолог. Но главное, что с собой принесли российские порядки, - это доступная и бесплатная медицина.

«Бинта купить, перчатки - все надо было покупать. И не одни перчатки, а надо было покупать миллионы. Все надо было покупать - ничего бесплатно не было. А сейчас лечат и операции бесплатно делают, смотрю, спрашиваю - денег не берут», - поделился житель Мелитополя.

Лекарства, которые прежде пациентам приходилось покупать, сегодня больница предоставляет бесплатно, как и услуги врачей. Сложные операции, которые из-за своей стоимости прежде приходилось планировать чуть ли не за год, теперь стали доступны даже пенсионерам. Система частных услуг в больнице постепенно тоже уходит в прошлое. Во многом этому поспособствует приобретение нового медицинского оборудования.

«Заявку на Министерство здравоохранения мы уже отправили. Это ангиограф, КТ, аппараты МРТ, это аппараты ИВЛ высокого класса. Заявка ушла на Москву - она там будет рассматриваться. По медикаментозному обеспечению - мы получаем с Крыма, с Симферополя», - сказал главврач Мелитопольской областной больницы Николай Андрос.

Из России в Мелитопольскую областную больницу поступают десятки тонн гуманитарных грузов с лекарствами. Вместе с тем врачи получили возможность свободно повышать свою квалификацию. Десятки специалистов уже воспользовались возможностью посетить Крым, Санкт-Петербург и Москву, чтобы перенять опыт лучших российских медиков и применить его на освобожденных территориях.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как в Мелитополь возвращается мирная жизнь по российским стандартам. Возобновляется полноценная работа общественного транспорта, полиции и врачей - по законам Российской Федерации.