Армия Российские военнослужащие доставили десять фур гумпомощи в Харьковскую область Мирным жителям привезли продукты и вещи. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. К людям приехали десять фур с продуктами и вещами. Также среди груза были и медикаменты. Неподалеку развернут госпиталь, где российские военные врачи оказывают помощь местным жителям. «Препаратов хватает. Мы регулярно получаем новые поставки. Препараты в основном у нас спрашивает местное население, страдающее сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также оказываем хирургическую помощь, терапию», - рассказал российский медик. В Министерстве обороны России отмечают, что гуманитарная помощь на освобождённые территории доставляется ежедневно. Ранее «Звезда» уже показывала кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Западного военного округа. Тогда российские военные привезли более 76 тонн груза мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика