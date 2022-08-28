Российские военнослужащие доставили более 76 тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Гуманитарный конвой состоял из более чем десяти фур, груженных продуктами и товарами первой необходимости.

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Российские военнослужащие привезли более семидесяти шести тонн гуманитарной помощи мирным гражданам освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. Гумпомощь была доставлена на грузовых автомобилях в сопровождении военной автомобильной инспекции Западного военного округа (ЗВО).



Гуманитарный конвой состоял из более чем десяти фур, груженных продуктами и товарами первой необходимости. Колонны из России, продовольственные склады, пункты раздачи помощи мирному населению также являются целями для обстрелов со стороны украинских националистов. Чтобы не подвергать людей опасности, груз делят и распределяют по районам. Жители получают наборы адресно, по спискам, не создавая больших очередей.

«Привезли 76 тонн. Продовольствие, в основном, медикаменты, бытовая химия, все товары первой необходимости. Все, в чем сейчас нуждаются люди, все привезли. Одежда для детей и взрослых. Мука, сахар, хлеб, вода, все, что необходимо», - рассказал военнослужащий ЗВО Игорь.

Гумпомощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме. Военнослужащие ВС РФ занимаются организацией и сопровождением таких конвоев, а также обеспечением безопасности людей и груза.

«Центр работает довольно давно и помогает продуктами, бытовой химией, деток не обижают, одежда, обувь. Хорошо, что работает центр. Благодаря этому центру мы и живем. Уже и ночью спим спокойно, слава богу», - сказала жительница Харьковской области Виктория.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям освобожденного города Лисичанск Луганской Народной Республики. Российские военные привезли 130 тонн воды и около 10 тонн продовольствия, а также средства первой необходимости и медикаменты.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.