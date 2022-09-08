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«Это реально команда»: российские военные помогли тяжелобольному мальчику из ЛНР

06:24 08.09.2022
Военнослужащие военной полиции привезли и собрали специализированное инвалидное кресло.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа в зоне специальной операции доставили ребенку с неизлечимым заболеванием специализированное инвалидное кресло. Мальчик живет в одном из отдаленных пунктов Луганской Народной Республики.

Кроме того, военные передали семье продуктовые наборы, гигиенические и канцелярские принадлежности. А детям из окрестных домов подарили игрушки.

«Поблагодарить хотела всю команду, которая приехала к нам. Это реально команда. Спасибо огромное, что помогли нашему мальчику, потому что реально тяжело сейчас», - поблагодарила военных мама мальчика Римма.

Ранее к командованию группировки обратились волонтеры из России. Они попросили оказать помощь в доставке и сборке специализированного кресла.

Ранее «Звезда» рассказывала, что военнослужащие ЦВО помогли подготовить ко Дню знаний воспитанников школы-интерната в ЛНР. Детям передали необходимые учебные принадлежности и привезли около тонны продуктов.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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