Армия «Это реально команда»: российские военные помогли тяжелобольному мальчику из ЛНР Военнослужащие военной полиции привезли и собрали специализированное инвалидное кресло. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа в зоне специальной операции доставили ребенку с неизлечимым заболеванием специализированное инвалидное кресло. Мальчик живет в одном из отдаленных пунктов Луганской Народной Республики. Кроме того, военные передали семье продуктовые наборы, гигиенические и канцелярские принадлежности. А детям из окрестных домов подарили игрушки. «Поблагодарить хотела всю команду, которая приехала к нам. Это реально команда. Спасибо огромное, что помогли нашему мальчику, потому что реально тяжело сейчас», - поблагодарила военных мама мальчика Римма. Ранее к командованию группировки обратились волонтеры из России. Они попросили оказать помощь в доставке и сборке специализированного кресла. Ранее «Звезда» рассказывала, что военнослужащие ЦВО помогли подготовить ко Дню знаний воспитанников школы-интерната в ЛНР. Детям передали необходимые учебные принадлежности и привезли около тонны продуктов. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика