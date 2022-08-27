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Военнослужащие ЦВО помогли подготовить ко Дню знаний воспитанников школы-интерната в ЛНР

Ян Брацкий
07:10 27.08.2022
Детям передали необходимые учебные принадлежности и привезли около тонны продуктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) воспитанникам Лутугинской школы-интерната в Луганской Народной Республике.

Учебное заведение было разрушено вооруженными силами Украины, но преподавательский состав не оставил детей, и после освобождения населенного пункта, восстановил школу. Российские военные передали администрации школы около тонны продуктов: крупы, масло, сахар, рыбные и мясные консервы.

«К нам прибыли наши друзья из России, которые подарили ценные подарки нашим детям, подготовили их к 1 сентября. Это учебные принадлежности, канцелярия, вкусности. Россия нам всегда помогает, особенно детям-сиротам, которые в такое время нуждаются в поддержке», - сказала воспитатель школы-интерната Ирина.

Доставленная гуманитарная помощь обеспечит продуктами и канцелярией около 300 воспитанников школы, которые потеряли своих родителей в результате боевых действий на Донбассе.

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