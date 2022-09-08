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Лучшие из молодых: международный турнир по боксу среди юниоров стартовал в Краснодаре

Ян Брацкий
05:57 08.09.2022
Победители соревнований из России получат звания мастеров спорта, гостям достанутся кубки и пояса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Краснодаре стартовали международные соревнования по боксу среди юниоров. Это уже 13-й по счету турнир, в котором сильнейших выявляют среди бойцов 17-18 лет. Соревнования посвящены памяти Николая Павлюкова. Для гостей турнира это возможность проверить силу удара и бросить вызов не только соперникам, но и самим себе.

«Здесь все страны привозят своих лидеров и проверяют их на прочность. Определяют сильнейших и уже потом едут на первенства Европы или мира. Данный турнир является для них толчком, а для нас это большая честь принимать такого масштаба мероприятие на территории края», - рассказал заслуженный мастер спорта по боксу, руководитель регионального центра спортивной подготовки и организатор турнира Сергей Водопьянов.

В Краснодар съехались 140 участников из 19 стран, отметил он. Для многих молодых людей это дебютный выход в ринг, для кого-то возможность взять реванш или подтвердить свое превосходство.

«Я приехал от сборной. Для меня это очень важно, это возможность показать себя. Это уже второй мой опыт в международных соревнованиях. Я с 10 лет занимаюсь боксом и в планах у меня Олимпиада. Я готовлюсь к ней», - признался участник турнира из Белгородской области Родион Мытник.

Но главное это то, что турнир памяти Николая Павлюкова служит укреплению дружеских и спортивных связей между странами, считают организаторы.

В этом году в Краснодар съехались боксеры из Узбекистана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Сербии, ОАЭ, Турции, Парагвая и других стран. На церемонии открытия по арене пронесли флаги стран-участниц и угостили всех традиционным караем. Для спортсменов и болельщиков устроили яркое шоу с выступлением артистов, но главное шоу они покажут сами, когда выйдут на помост.

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