Россиянин Бетербиев победил американца Смита-младшего в бою за три титула чемпиона мира по боксу

Он завершил схватку техническим нокаутом соперника, причем сделал это уже во втором раунде.

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Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над американским спортсменом Джо Смитом-младшим в бою за три титула чемпиона мира по боксу.

Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, Бетербиев завершил схватку техническим нокаутом соперника, причем сделал это уже во втором раунде.

Российскому спортсмену удалось сохранить чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, Бетербиев забрал у американца титул Всемирной боксерской организации (WBO).

В конце апреля боксер-тяжеловес из Британии, чемпион мира Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри объявил, что завершает карьеру.