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Руководство океанариума в британском городе Саутенд-он-Си готово пойти на крайние меры и усыпить животных из-за невозможности содержать их на фоне энергетического кризиса. В этом признался владелец заведения Филипп Миллер.

С его слов, рекордный рост цен на коммунальные услуги не оставляет ему выбора. Сейчас содержание животных обходится ему в 750 тысяч фунтов стерлингов в год, а с учетом постоянного роста цен эта цифра будет только расти.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета», - пояснил Миллер в интервью телеканалу ITV.

Со слов владельца океанариума, многие зверинцы в Великобритании столкнулись с похожей проблемой и не знают, как из нее выйти.

Энергетический кризис в Евросоюзе стал следствием антироссийских санкций. Из-за эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ, многие страны коллективного Запада столкнулись с ростом цен на коммунальные услуги, продукты и автомобильное топливо. Социологи не исключают, что на этом фоне зимой возможны социальные бунты.