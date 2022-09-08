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Готовые встать в строй: какую роль резервистам отвели в учениях «Восток-2022»

Надежда Котормус
03:46 08.09.2022
Бойцы мобилизационного резерва давно отслужили срочную, но за время их пребывания на «гражданке» в ВС РФ появилась новая техника и вооружение, образцы которых необходимо освоить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подъем по сигналу тревога - это начало испытаний первого этапа. Самое время показать, что месяц подготовки не прошел даром. Резервисты не только вспомнили прежние знания и навыки, но и освоили новые. 

«В срочную службу не было возможности полноценно открыться и пострелять. Со всех сторон звук, стрельба, и в этот момент ты понимаешь, насколько это все серьезно, насколько это важно и значимо. Потому что в жизни всякое может быть, когда грянет гром, хочется быть как можно больше к этому подготовленным», - признался военнослужащий мобилизационного резерва Сергей Игумнов.

Огневая, тактическая и инженерная подготовка, работа с техникой - масштабные учения объединили в себе все элементы, которые могут пригодиться в реальных боевых условиях. Командиры рассказывают, что многим участникам уже не терпится доказать - они готовы к бою.

«Каждый второй подходит и спрашивает, если бы была возможность, как мне с мобилизационного резерва встать в ряды Вооруженных Сил, восстановиться и так далее. Мы всегда имеем в виду, и мы знаем, как командование действующих соединений, что они готовы встать с нами в строй рядом и вместе с нами выполнять задачи», - сказал руководитель стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» Тимур Шарипов.

Но пока главная задача - обеспечить надежный тыл. Чтобы «руки помнили» важна регулярная практика. А еще - перенимать новый опыт. У некоторых резервистов за плечами десятки лет на гражданской службе. За это время арсенал современной российской армии пополнили современные образцы вооружения. Поступила новейшая техника.

В плотном графике боевой подготовки и выполнения учебно-боевых задач очень важно найти время для отдыха и перезагрузки. Специально для верующих прямо на территории полигона открыли вот такую юрту, которую сами верующие называют «полевым дуганом». Юрта – это небольшой полевой храм. Каждый третий военнослужащий на территории республики исповедует буддизм. Баир Михайлович на посту военного ламы уже девять лет. Знает, что солдату важно подать вовремя не только патроны.

«Военнослужащему нужна какая-то отдушина, надо с кем-то пооткровенничать может быть, кому-то может быть излить душу и так далее. Мы открыты для всех людей, вне зависимости от их вероисповедания. Вне зависимости от их цвета кожи, разреза глаз, и так далее», - заверил помощник командира части по работе с верующими военнослужащими Баир Батомункуев.

После такой энергетической подзарядки справляться с новыми вызовами становится проще.

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