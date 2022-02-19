Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году».

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - сообщается в опубликованном документе.

Дополнительно поручается «Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов». Данный указ вступает в силу «со дня его официального опубликования».

Военные сборы проводятся в России ежегодно и являются плановым учением по совершенствованию боевой выучки резервистов. На сборы призываются граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил России.