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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Марина Крижановская
02:07 19.02.2022
Данные военные сборы ежегодно проводятся в России и являются плановым учением по совершенствованию боевой выучки резервистов.
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году».

«Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - сообщается в опубликованном документе.

Дополнительно поручается «Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов». Данный указ вступает в силу «со дня его официального опубликования».

Военные сборы проводятся в России ежегодно и являются плановым учением по совершенствованию боевой выучки резервистов. На сборы призываются граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил России.

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