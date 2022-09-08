«Не мог отказаться»: как победитель «Лидеров России» помогает восстановить Волноваху в ДНР

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В городе Волноваха Донецкой народной республики (ДНР) полным ходом идет восстановление социальной инфраструктуры. Школы и общежития, поликлиники и детские сады - все должно быть приведено в порядок для мирной жизни на освобожденных территориях.

По соглашению с властями ДНР, восстановлением занимается команда строителей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ход работ на месте курирует заместитель главы администрации Пуровского района ЯНАО Кирилл Скороходов.

«Если говорить про Волноваху, то у нас из объектов школа, общежитие, станция переливания крови, больница и здание ПТУ. Плюс у нас 22 объекта – это села в Волновахском районе. Там детские сады и школы. Мы готовим их к отопительному периоду. Там повреждены системы отопления, кровли, контур, где-то необходим косметический ремонт. Мы приводим их в порядок, чтобы дети могли там заниматься», - рассказала Скороходов.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» согласился помочь сразу, как только поступило такое предложение. Кирилл говорит, не мог поступить иначе, следовал своим внутренним убеждениям.

«Может быть потому, что я стал победителем, мне доверили заниматься такой работой. Это честь, что страна доверила мне восстанавливать территории, помогать людям на них. Мне поступило предложение и я по внутренним своим убеждениям не мог отказаться. Здесь живут наши люди, им нужна помощь, а мои компетенции могут пригодиться в восстановлении мирной жизни», - сказал Кирилл.

Победитель «Лидеров России» также сообщил, что до конца 2022 года строители планируют завершить восстановительные работы в городской больнице, привести в порядок отделение трансфузиологии при Республиканском центре крови и отремонтировать Центр культурных услуг. Так, в учреждениях здравоохранения уже восстановлены разрушенные конструкции, утеплены фасады. Рабочие завершают ремонт кровли, после чего специалисты смогут приступить к монтажу медицинского оборудования.

По оценке местных властей, за время боев было повреждено около 85% жилого фонда и городской инфраструктуры. В июне 2022 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. К слову, помимо восстановления социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, ЯНАО регулярно отправляет в регион гуманитарные грузы: строительную технику, материалы и оборудование, продовольствие, медикаменты и все необходимое для скорейшего восстановления мирной жизни.