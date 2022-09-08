Небензя назвал «новой вехой дезинформации» обвинения РФ на Совбезе ООН

Обвинения против Москвы выдвинула постпред США, которая заявила о якобы издевательствах над украинцами со стороны ВС РФ.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал заявления своей коллеги из США Линды Томас-Гринфилд о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей», дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов. По утверждениям представительницы США в ООН, Россия якобы проводит на Украине «операции фильтрации», в ходе которых украинцы насильно вывозятся и подвергаются пыткам.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна - любым способом очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», - приводит РИА Новости слова постпреда РФ при ООН.

Обвинения постпреда США при ООН Небензя категорически отверг, назвав их пропагандой.

«Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?» - поинтересовался Небензя.

Российский постпред назвал «нормальной практикой» выявление среди желающих выехать в Россию украинских боевиков. По словам Василия Небензи, в Россию из Украины и ЛДНР прибыли более трех миллионов 700 тысяч беженцев, из которых 600 тысяч детей. Как отметил российский постпред, этим людям никто не запрещает перемещаться по территории страны или уезжать из нее при желании. На территории России, напомнил он, действуют сотни пунктов размещения вынужденных переселенцев, где им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Василий Небензя завил, что украинские власти с начала августа осуществляют принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им ничего не угрожает. По его словам, граждан лишают права выбора направления эвакуации и самой возможности оставаться на родных местах. Всех, кто отказывается или сомневается в необходимости срочного отъезда, запугивают наказанием за сотрудничество с Россией.