Небензя заявил о насильственной эвакуации Киевом своих граждан

Тех, кто отказывается уезжать из родных мест, пугают ответственностью за сотрудничество с Россией, отметил постпред РФ при ООН.

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Украинские власти с начала августа осуществляют принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им ничего не угрожает. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит так называемую "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под ее контролем районов ДНР и ряда областей страны», - цитирует постпреда РИА Новости.

По его словам, граждан лишают права выбора направления эвакуации и самой возможности оставаться на родных местах. Всех, кто отказывается или сомневается в необходимости срочного отъезда, запугивают наказанием за сотрудничество с Россией.

«Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе», - отметил Небензя.

Постпред предложил своим западным коллегам обратить внимание на так называемые «законы военного времени» и то, как они применяются киевским режимом. Ранее стало известно, что Россия созвала заседание СБ ООН на четверг, 8 сентября. Василий Небензя предложил обсудить последствия поставок западного вооружения на Украину.