Начальник охраны Ельцина рассказал о единственном визите Елизаветы II в Россию

Британская королева вместе с мужем принцем Филиппом посетила Москву и Санкт-Петербург в октябре 1994 года.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости

Елизавета II во время своего первого и единственного визита в Россию вела себя спокойно и скромно. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал генерал-лейтенант, начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков.

Британская королева вместе с мужем принцем Филиппом посетила Россию в октябре 1994 года. В Москве королевская чета проводила время с президентом Борисом Ельциным, посетила музеи и Большой театр, а также банкет в свою часть с концертными номерами в Кремлевском дворце. В Санкт-Петербурге Елизавета II также осмотрела достопримечательности и провела прощальный банкет на борту яхты «Британия».

По словам Коржакова, королева вела себя «абсолютно демократично, абсолютно хорошо», на концерте в ее честь хлопала, несмотря на то, что, по его мнению, некоторые артисты фальшивили.

«Как и на своем приеме на корабле, точно так же, спокойно (вела себя. - Прим.ред.)... Ровный голос, не было такого, чтобы она возмущалась», - вспомнил он.

Отношения между королевой и принце Филиппом Коржаков охарактеризовал как «очень добрые».

«Он на нее смотрел, как будто она молодая. И она очень хорошо (с ним общалась. - Прим.ред.), совсем не было какого-то официоза», - сказал он.

Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал в Шотландии. Новым монархом станет ее сын принц Уэльский Чарльз.

Ранее переводчик Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, поделился воспоминаниями о первой встрече Генерального секретаря ЦК КПСС с королевой Британии в 1989 году.