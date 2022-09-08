Переводчик Горбачева описал его первую встречу с Елизаветой II в 1989 году

Сегодня стало известно об уходе из жизни британской королевы. Елизавете II было 96 лет.

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Переводчик Павел Палажченко, долгое время работавший с Михаилом Горбачевым, поделился воспоминаниями о первой встрече Генерального секретаря ЦК КПСС с королевой Британии в 1989 году.

«Она тогда принимала Михаила Сергеевича в Виндзорском замке. Очень любезно и достойно провела эту встречу. Более того, встретила его, по сути дела устроила ему экскурсию по замку. И затем состоялась примерно 30-минутная встреча», - сказал он.

Данная встреча имела очень символический характер, потому что до этого британские монархи не принимали советских лидеров, отметил переводчик.

«Я присутствовал, переводил эту беседу и должен сказать, что королева произвела на меня большое впечатление. Насколько я помню, на Горбачева тоже», - добавил Палажченко.

Сегодня стало известно об уходе из жизни британской королевы. Елизавете II было 96 лет. Она является абсолютным рекордсменом среди всех британских монархов. В этом году Елизавета II отметила Платиновый юбилей - 70-летие на троне. Его она заняла в 1947 году, когда ей было 21.