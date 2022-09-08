ЦБ продлил запрет для банков брать комиссию с физлиц за снятие валюты

Кроме того, регулятор продлил запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары и евро, если такая операция была проведена для выдачи средств.

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Центробанком был продлен до 9 марта следующего года запрет для финансово-кредитных организаций брать комиссию с физлиц за снятие валюты с вкладов или счетов.

Кроме того, регулятор продлил запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в американские доллары и евро, если такая операция была проведена для того, чтобы впоследствии выдать средства.

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов...Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», - сообщили в ЦБ.

Ранее Банк России ввел новое ограничение по покупке иностранных бумаг инвесторами. В соответствии с ним, с 1 октября этого года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран в случае, если доля таких бумаг в результате сделки в портфеле инвестора превысит 15%.