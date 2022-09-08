Орбан заявил, что санкции против РФ «ставят Европу на колени»
Антироссийские санкции «ставят Европу на колени», в то время как саму РФ ослабить с их помощью не удалось. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан.
Лидер обратил внимание на то, что против России введено более 11 тысяч различных ограничений, но, несмотря на них, спецоперация продолжается, а попытки ослабить страну не увенчались успехом.
«Напротив, жестокая инфляция и нехватка энергии из-за санкций ставят Европу на колени», - передает слова Орбана Венгерское телеграфное агентство.
При этом президент подчеркнул, что в самой Венгрии дефицита энергии не наблюдается.
Ранее венгерский лидер не исключил, что спецоперация на Украине положит конец господству Запада. Ущерб от антироссийских санкций для Европы огромен, в то время как остальной мир «не выстраивается в очередь» за Украиной и США.