Guardian: умерла королева Британии Елизавета II

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Газета The Guardian сообщила о смерти королевы Британии Елизаветы II.

Ранее появилась информация о том, что медики встревожены состоянием британского монарха. Утверждается, что врачи рекомендовали 96-летней королеве быть под постоянным наблюдением медики.

Впоследствии стало известно, что в шотландском замке к королеве уже приехали все четверо детей Елизаветы II, а также ее внук принц Уильям.