«Подмоги так и не было»: украинский пленный рассказал о положении ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский военнослужащий Максим, сдавшийся на Николаево-Криворожском направлении, рассказал о получении ранения, отсутствии необходимой медицинской помощи и ожидаемого подкрепления. Видео с его показаниями публикует Министерство обороны РФ.

«Мы стояли там, окапывались, должны были ждать подмогу, но подмоги так и не было. Меня ранили, никто за мной не пришел», - поделился он.

Полигон, где Максим проходил подготовку, находился в Черниговской области.

«Нас учили, как правильно идти на штурм. Офицеры, которые были в "натовских" войсках. Наши украинские офицеры, которые учились у "натовских". Как правильно заходить в дом противника», - добавил пленный.

В заключение своего рассказа пленный призвал сложить оружие и не принимать участие в боевых действиях против РФ.

Другой украинский пленный рассказал о том, что ВСУ мобилизуют на передовую всех, даже людей с различными заболеваниями.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов