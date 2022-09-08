Больные и запуганные: пленный рассказал, как проходит массовая мобилизация на Украине

По словам пленного Валерия, при этом отказаться от попадания на передовую нельзя. Он заметил, что на тех, кто отказывался, завели 40 уголовных дел и угрожали мобилизованным 8-летним сроком тюремного заключения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Украинский пленный рассказал о том, что ВСУ мобилизуют на передовую всех, даже людей с различными заболеваниями вроде больной спины. Видео с пленным по имени Валерий опубликовало Минобороны России.

Пленный сдался российским войскам на Николаево-Криворожском направлении. Также он сообщил о том, как на Украине проводится массовая мобилизация - повестки вручают прямо на улице всем, кого встретят.

«Со мной пленный, у него больная спина, но он сидит, мучается. Есть больные люди», - заявил Валерий.

По его словам, при этом отказаться от попадания на передовую нельзя. Он заметил, что на тех, кто отказывался, завели 40 уголовных дел и угрожали мобилизованным 8-летним сроком тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту, которого ВСУ вывели на мины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов