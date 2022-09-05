В стране и мире В Кремле заявили, что тайфун не помешает участию Путина в ВЭФ Ян Брацкий По словам пресс-секретаря российского лидера, самолет президента должен прилететь во Владивосток поздно ночью. © Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Тайфун «Хинамнор», обрушившийся ранее на Приморье, не помешает президенту России Владимиру Путину принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Судя по тому, что мы готовимся к взлету, значит не помешает. Это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна. Он уже прошел, как говорят метеорологи», - цитирует ТАСС слова Пескова. На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что в этом году на Восточный экономический форум прибудут гости и из недружественных стран. Речь идет о делегациях из Южной Кореи и Японии. Министр отметил, что по причине соседства друг с другом и исторических, сильных экономических связей для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией - это судьба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика