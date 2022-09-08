Блинкен в Киеве подарил собаке-саперу по кличке Патрон игрушку

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе незапланированного визита в Киев подарил собаке-саперу по кличке Патрон игрушку, которая выглядит как пес. Однако тот, судя по кадрам, начал по привычке искать в ней взрывоопасные вещества.

Напомним, что в мае президент страны Владимир Зеленский наградил Патрона. По его словам, четвероногий сапер не только помогает обезвреживать мины, но и обучает детей правилам безопасности.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в четверг, 8 сентября, Блинкен прибыл в украинскую столицу. Утверждалось, что там он встречался с высокопоставленными чиновниками.

Блинкен заверил, что киевские власти получат от Вашингтона долгосрочное военное финансирование сверх пакета, который был утвержден сегодня американским лидером Джо Байденом.