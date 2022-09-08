В стране и мире АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев Сергей Лебедев На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками он заверил, что страна получит долгосрочное военное финансирование. © Фото: IMAGO, Niyi Fote, globallookpress Читайте нас на: В четверг незапланированный визит в Киев совершил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает агентство Associated Press. На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками он заверил, что страна получит долгосрочное военное финансирование сверх пакета, одобренного сегодня Джо Байденом. Напомним, американский лидер одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Предполагается, что в поставку Киеву войдут боеприпасы для HIMARS. Также Украине передадут транспортные средства и другое оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика