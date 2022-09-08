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АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Сергей Лебедев
13:21 08.09.2022
На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками он заверил, что страна получит долгосрочное военное финансирование.
АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
© Фото: IMAGO, Niyi Fote, globallookpress
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В четверг незапланированный визит в Киев совершил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками он заверил, что страна получит долгосрочное военное финансирование сверх пакета, одобренного сегодня Джо Байденом.

Напомним, американский лидер одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Предполагается, что в поставку Киеву войдут боеприпасы для HIMARS.

Также Украине передадут транспортные средства и другое оборудование.

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