В Энергодаре задержан наводчик-корректировщик дрона-камикадзе ВСУ
Беспилотник с СВУ упал на крышу здания администрации города.
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В Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины на здание администрации города. Об этом заявил член главного совета администрации Владимир Рогов.
«В Энергодаре задержан наводчик-корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города», - написал Рогов в своем Teleram-канале.
Он напомнил, что в результате удара беспилотника была разрушена расположенная на крыше здания установка кондиционирования.
Дрон с самодельным взрывным устройством упал на крышу здания администрации днем 8 сентября. Произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое удалось оперативно локализовать.