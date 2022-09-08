На здание администрации Энергодара упал дрон-камикадзе с СВУ
В настоящее время сотрудники экстренных служб устанавливают степень ущерба.
© Фото: zaporojie24, Telegram
На крышу здания военно-гражданской администрации Энергодара упал дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством, в результате чего началось возгорание, которое удалось своевременно локализовать. Об этом сообщили в администрации города.
«В 13.00 в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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