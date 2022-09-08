В стране и мире На здание администрации Энергодара упал дрон-камикадзе с СВУ Максим Крюков В настоящее время сотрудники экстренных служб устанавливают степень ущерба. © Фото: zaporojie24, Telegram Читайте нас на: На крышу здания военно-гражданской администрации Энергодара упал дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством, в результате чего началось возгорание, которое удалось своевременно локализовать. Об этом сообщили в администрации города. «В 13.00 в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. © zaporojie24, Telegram Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время сотрудники экстренных служб устанавливают степень ущерба. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе взорван штаб общественного движения. Власти региона назвали произошедшее терактом. ВСУ открыли по Мелитополю и Бердянску артиллерийский огонь после того, как жители региона высказались в поддержку референдума о вхождении в состав России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика