Депутат ГД Макаров перебил главу Центробанка и иронично пожаловался на свое воспитание

После Эльвира Набиуллина все же смогла вернуться к своей речи и сделала ряд важных заявлений.

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Во время выступления главы Центрального банка Эльвиры Набиуллины на пленарном заседании Московского финансового форума депутат Государственной думы РФ Андрей Макаров, который выступал модератором на данном мероприятии, перебил председателя ЦБ и, поняв, что поступил не очень вежливо, с иронией пожаловался на свое воспитание.

«Я знаю, что женщину перебивать вообще невежливо... Да, воспитание, проблемы воспитания, годы берут свое», - сказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

После Эльвира Набиуллина все же смогла вернуться к своей речи и сделала ряд важных заявлений. Так, по словам главы ЦБ, России необходимо повышать производительность труда, а не только менять географию рынков.

Кроме того, она заявила, что финансовому сектору предстоит завоевать доверие инвесторов и нарастить деловое финансирование, что является вызовом. Также государственный деятель отметила, что РФ не уходит с глобальных рынков, а остается с теми странами, которые готовы поддерживать отношения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти найдут решения для формирования бюджета страны, несмотря на масштаб ограничительных мер в отношении России, а также стремление западных стран заблокировать работу в торгово-экономической сфере. Он отметил, что российские власти в обязательном порядке справятся с возникшими задачами, подчеркнув, что страна «выйдет из этого кризиса более сильной и профессионально подготовленной».