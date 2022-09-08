Секретные документы НАТО выставили на продажу в португальском даркнете

© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В даркнете выставили на продажу переданные Португалии по каналам НАТО конфиденциальные и секретные документы. Утечка произошла после «продолжительной и беспрецедентной кибератаки» Генерального штаба вооруженных сил страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Diario de Noticias.

Утечку бумаг обнаружили киберспециалисты из американских спецслужб. Они выяснили, что в даркнете выставлены на продажу сотни документов.

«Это была продолжительная кибератака, происхождение которой не удалось отследить. Она была реализована при помощи ботов, которые были запрограммированы на поиск документов необходимого типа», - пояснил газете источник.

Напомним, недавно в даркнете появились объявления о продаже дронов-камикадзе Switchblade 300 американского производства. Цена на БПЛА составляет 4 000 долларов.

В информации о магазине указано, что продавцы распространяют огнестрельное оружие по всей Европе. При этом доступна анонимная курьерская доставка в выбранный город, а также получение посылки в тайнике в удобном для заказчика месте.