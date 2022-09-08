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В СВР назвали цели взрыва у российского посольства в Кабуле

Сергей Лебедев
13:57 08.09.2022
Теракт устроили ради того, чтобы сорвать стабилизацию обстановки в Афганистане и конструктивное участие нашей страны в этом процессе.
В СВР назвали цели взрыва у российского посольства в Кабуле
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, globallookpress
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Теракт против российского посольства в Кабуле устроили ради того, чтобы сорвать стабилизацию обстановки в Афганистане и конструктивное участие нашей страны в этом процессе. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

В СВР уверены, что наметившиеся положительные изменения в Афганистане не устраивают США и их союзников. Также западные страны стремятся не допустить усиления влияния России в этом регионе.

«Закономерным результатом отказа западных государств от скоординированного, системного международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом стало усиление террористической активности в ИРА. Участились случаи групповых и одиночных атак», - говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Отмечается, что без объединения усилий всех стран невозможно добиться успеха в борьбе с терроризмом. Заигрывание с экстремистами неизбежно ведет к росту угроз международной безопасности и новым терактам, подчеркнули в СВР.

Напомним, взрыв у здания дипмиссии РФ прогремел днем 5 сентября, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. Охранники посольства заметили и застрелили смертника на подходе к посольству, однако он успел привести взрывное устройство в действие. В результате теракта погибли двое сотрудников посольства. Погибшие и пострадавшие есть также среди мирных афганских граждан.  

Позже стало известно, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за произошедшее. В настоящее время проводится расследование инцидента. Российский МИД находится в тесном контакте с властями и правоохранительными органами Афганистана.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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