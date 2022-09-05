Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на посольство РФ в Кабуле

© Фото: Ahmad Massoud, Xinhua, Global Look Press

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) взяла на себя ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает агентство Reuters.

Взрыв у здания дипмиссии РФ прогремел днем 5 сентября, когда дипломаты вышли объявить имена претендентов на получение визы. Охранники посольства заметили и застрелили смертника на подходе к посольству, однако он успел привести взрывное устройство в действие.

В результате теракта погибли двое сотрудников посольства и четверо граждан Афганистана. МИД России находится в контакте с правоохранительными органами страны, ведется расследование инцидента.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.