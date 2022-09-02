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Шольц заявил о солидарности с Бербок в поддержке Украины в ущерб интересам немцев

Ирина Елагина
21:07 02.09.2022
Канцлер Германии оценил решимость министра иностранных дел по украинскому вопросу.
Шольц заявил о солидарности с Бербок в поддержке Украины в ущерб интересам немцев
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок в стремлении «помогать Украине несмотря на мнение избирателей» и признал, что для федерального правительства помощь Украине сейчас превыше интересов немцев. Об этом пишет издание Die Welt.

По словам пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Шольц одобряет заявление Бербок на саммите ЕС в Праге и уважает ее решимость идти напролом, что называется даже «при сильном встречном ветре».

«Задача федерального правительства — следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс», — цитирует газета слова Хебештрайта.

Слова канцлера вызвали возмущение у подписчиков издания.

«Ничего другого не стоило и ожидать! Шольц каждым своим действием и бездействием демонстрирует, что нисколько не заботится о гражданах», — прокомментировал публикацию один из читателей.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в эпицентре скандала из-за заявления о готовности помогать Украине, даже если это будет противоречить интересам немецких избирателей. В соцсети поднялась волна резкой критики, а хештег «Бербок в отставку» стал одним из самых популярных в стране.

Напомним, что накануне Шольц заявил, что Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от газа из РФ, так как это грозит стране экономическим и промышленным кризисом.

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