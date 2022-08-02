Верховный суд РФ признал «Азов»* террористической организацией
В ходе заседания эксперты признали идеологию батальона неонацистской.
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Верховный суд Российской Федерации признай украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией. В суде рассматривался запрос Генеральной прокуратуры РФ.
В ходе заседания эксперты признали идеологию батальона неонацистской, а журналисты привели свидетельства пыток и убийств мирных жителей боевиками «Азова»*.
Также глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков в ходе заседания суда заявил, что боевики «Азова»* практиковали людоедство. В этом признался один из сдавшихся бойцов батальона.
*Нацбатальон «Азов» - признан в РФ террористической организацией