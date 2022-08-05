В МИД заявили, что Россия высылает 14 дипломатов Болгарии в качестве ответной меры

Согласно заявлению МИД РФ, эта мера является ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников загранучреждений РФ.

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Российская Федерация высылает 14 болгарских дипломатов Болгарии в качестве ответной меры. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России», - говорится в заявлении ведомства.

Как говорится в заявлении российского дипломатического ведомства, эта мера является ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников загранучреждений Российской Федерации, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генконсульство Российской Федерации в городе Русе.

«Считаем, что подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада», - добавили в МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли, что будут приняты ответные меры на высылку дипломатов РФ из Болгарии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что в конце июня Болгария приняла решение выслать из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства Российской Федерации. Сотрудники посольства начали покидать страну 3 июля - из Софии в Москву должно было вылететь около 160 человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии после высылки дипломатов.