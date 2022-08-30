Мишустин заявил, что финансовая система России нуждается в донастройке
Финансовая система России в условиях санкций и ограничений нуждается в серьезной донастройке. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».
«Прежде всего, чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», - объяснил председатель правительства.
Кроме того, Мишустин указал, что президент России Владимир Путин подчеркивал важность укрепления финансовой самостоятельности и независимости страны.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, ведь страна неразрывно связана со всем миром и государство имеет много друзей. Об этом премьер заявил в ходе пленарного заседания международной выставки «Иннопром-2022».