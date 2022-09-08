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На Украине сложилась катастрофическая для Киева и его союзников ситуация. С таким мнением выступил итальянский социолог Алессандро Орсини.

«Украина погружается в разруху, смертей все больше... И пока самой важной военной победы достигла Россия», - сказал он в интервью телеканалу Rai 3.

Орсини отметил, что в июле силы ЛНР и ДНР взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики, подчеркнув, что к настоящему моменту для полного освобождения Донбасса российским войскам и союзным силам осталось преодолеть последнюю линию обороны ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Он назвал «ожидаемой» победу ВС РФ и НМ ЛДНР на данном участке.

По мнению социолога, это станет трагедией для киевских властей. При этом, по его словам, западные средства массовой информации искажают реальное положение дел, сознательно преуменьшая успехи военнослужащих ВС РФ.

«Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», - добавил социолог.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия имеет полное право защищать Донбасс, и это соответствует нормам ООН. Он отметил, что Россия заключила договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР, чья независимость была признана, и может оказывать им помощь в случае агрессии.