Путин объяснил, почему Россия имеет полное право защищать Донбасс

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Россия имеет полное право защищать Донбасс, и это соответствует нормам ООН. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Устав Организации Объединенных Наций говорит о праве наций на самоопределение. В ходе косовского кризиса Международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства своей страны», - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия заключила договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР, чья независимость была признана, и может оказывать им помощь в случае агрессии. Все в соответствии с нормами ООН.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Россия спецоперацией на Украине ничего не начинала с точки зрения военных действий. Россия, наоборот, пытается их закончить.