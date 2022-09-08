Шенгенский вопрос: чем обернется для ЕС и РФ решение Прибалтики запретить въезд для россиян

Официально о запрете на въезд жителям России и Белоруссии в прибалтийские страны объявят в ближайшее время. При этом российская сторона зеркально отвечать не будет, об этом накануне еще раз заявил Владимир Путин.

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Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить въезд для россиян, имеющих шенгенские визы. Речь о тех, кто захочет попасть в Прибалтику через границы России и Белоруссии. Об этом в соцсетях сообщил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. По его словам, официально о запрете будет объявлено в ближайшие дни. Кроме того, с 12 сентября по решению Евросоюза перестанет действовать соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

«Каждая из стран будет принимать решение на основе своих собственных соображений, если они решат ввести дополнительные меры, - это очень хорошо. Если они решат, что нынешних мер достаточно, - это тоже вполне приемлемо», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Так министр иностранных дел Латвии рассуждает о введении еще большего количества ограничений на въезд в европейские страны россиян и выдачу им виз. И также спокойно объявляет о решении, которое лишит прав десятки тысяч людей.

«Страны Балтии достигли соглашения о существенном ограничении пересечения границ для граждан Российской Федерации, имеющих шенгенские визы ЕС. Решения будут приняты национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте МИД Латвии.

Запрет не коснется водителей фур, дипломатов и тех, кому надо будет пересечь границу по семейным обстоятельствам. Будет послабление и с формулировкой «по гуманитарным соображением», что оно подразумевает - в министерстве не раскрывают, не забыв подчеркнуть, как важно для Литвы, Лавтии и Эстонии единение против России. Однако для членов ЕС основополагающим должно быть решение Еврокомиссии. Ведь между Евросоюзом и Россией было заключено соглашение об упрощенном визовом режиме - еще в 2007 году.

«Европейский комиссар по внутренним делам уже заявила: Евросоюз сделает все, чтобы европейский отдых стал для россиян максимально недоступным. Но пока решение об этом не принято. Возможно, новый визовый режим с Россией введут с начала следующей недели», - сказал политолог Александр Асафов.

Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон ранее заявила, что россияне столкнутся с более длительным, более дорогим - дороже более, чем в два раза - и более сложным процессом получения виз.

Курс на изолирвание от России страны Евросоюза взяли несколько меясцев назад. Первой посещение Европы назвала привилегией, а не правом человека премьер-министр Эстонии. Таллин перестал выдавать туристические визы россиянам в марте и призвал остальные страны ЕС поступить также. Но все это привело к грубому просчету, считают в российском МИДе.

«Они пытались изолировать нас, но решетка захлопнулась за ними, и изолировали сами себя. Это удивительное и небывалое ранее явление, но мы его свидетели. Мы открыты миру, развиваем отношения со всеми сопредельными территориями, не только с ними, но и с теми, кто делает это на уважительной равноправной основе», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее за запрет на въезд россиян и выдачу им виз выступали власти Польши и Финляндии. Но теперь финны заявляют, что дождутся наказа от Еврокомиссии. Они были одними из первых по количеству выдаваемых шенгенов. От комментариев в поддержку прибалтийской тройки воздерживаются и в Польше. В Латвии тем временем растет число тех, кто хочет покинуть страну и переехать в Россию. Местные активисты объявили сбор подписей за помощь в репатриации.

Есть малообеспеченные, те, кто не имеет достаточно сбережений, чтобы покинуть Латвию и выехать в Россию, даже при наличии такого желания. Эту ситуацию могла бы разрешить добровольная, оплаченная латвийским государством репатриация в Российскую Федерацию.

Визовая политика ЕС, говорят эксперты, и раньше не была однородной. Пограничные службы Бельгии могли на границе развернуть человека с шенгеном под предлогом недостоверности или недостаточных оснований для туристической поездки. Неформальным способам ограничений в выдаче шенгенов подвергались граждане из африканских стран - и без всяких санкций.

«Такая же сложность с гражданами Армении с получением шенгена. И сам ЕС избирателен, какую визовую политику применять к гражданам третьих стран. Граждане Пакистана практически не могут получить визу, как и Афганистан, Марокко. Это отдельные этносы в разных государствах, проживающие в их странах, зачастую тоже сталкивались с отказами», - рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Как все это уживается в европейском правовом поле, где говорят о недопустимости дискриминации людей, - ответа нет даже у экспертов.

«Все деградировало, деградировало сильно. Сейчас находится недалеко от ДНА. Зомбированы антироссийской пропагандой, поэтому они свободно и даже поощряюще относятся к таким инициативами - запретить все русское, не пускать русских, ограничить все русское. У каждой русскоязычной семьи в Латвии есть родственники в России. Это очень тесные связи. Они ущемлены. Протестовать против этого они не могут, так как запуганы уголовными делами в отношении лидеров русской общины, репрессиями», - отметил журналист «Baltnews» Андрей Стариков.

Официально о запрете на въезд жителям России и Белоруссии в прибалтийские страны объявят в ближайшее время. При этом российская сторона зеркально отвечать не будет, об этом накануне еще раз заявил Владимир Путин.